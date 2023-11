Speciale difesa: ministri dei Paesi arabi e islamici discutono con Cameron della situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Comitato ministeriale arabo-islamico a guida saudita hanno incontrato a Londra il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, per discutere della guerra nella Striscia di Gaza e la difesa dei diritti dei palestinesi. Lo ha riferito una dichiarazione del ministero degli Esteri egiziano, secondo cui la delegazione arabo-islamica ha sottolineato l'importanza del ruolo di alcuni attori internazionali, come il Regno Unito e i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu, nel fermare la guerra a Gaza e fornire la necessaria protezione ai civili palestinesi. I ministri hanno sottolineato che "la crisi attuale non dovrebbe essere considerata senza fare riferimento alle cause profonde e storiche della questione palestinese, all’escalation degli attacchi israeliani nei Territori palestinesi, e alle violazioni alla moschea di Al Aqsa" in Cisgiordania, ha riferito il ministero egiziano. Inoltre, i ministri hanno sottolineato la necessità di attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'Onu, e di ottenere un cessate il fuoco immediato, chiedendo di porre fine alle "violazioni e agli attacchi israeliani che violano le disposizioni del diritto internazionale e umanitario e tutti i valori umani", si legge nella nota. In particolare, il capo della diplomazia egiziana, Sameh Shoukry, ha sottolineato la necessità di consentire l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza "in modo sostenibile e senza ostacoli da parte di Israele per alleviare la gravità della crisi umanitaria", aggiungendo: “L’uccisione di civili e la distruzione di infrastrutture non possono essere giustificate con il pretesto dell’autodifesa o della resistenza al terrorismo”. (Cae)