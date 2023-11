Speciale difesa: Meloni, acquisizione Microtecnica da parte di Safran incompatibile con esigenze nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’attuale scenario geostrategico “si è deciso di scongiurare dei rischi sulla prontezza delle nostre Forze armate e le potenziali interruzioni della catena logistica che sarebbero potute arrivare dall’acquisizione di Microtecnica da parte di Safran non risultavano compatibili con le esigenze” nazionali. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz in occasione del vertice intergovernativo a Berlino. “L’eventuale esercizio dei poteri speciali con prescrizioni non era risultato adeguato per tutelare l’interesse pubblico. Non mancherà occasione per il governo italiano di mostrare agli italiani" le motivazioni di questa decisione che “sono attinenti alle nostre esigenze di difesa e sicurezza”, ha detto Meloni. (Geb)