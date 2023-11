Speciale difesa: Italia-Germania, Piano d’azione, rafforzare cooperazione difesa in materia di armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Germania rafforzeranno la cooperazione bilaterale in materia di armamenti. È quanto prevede il Piano d’azione, il documento che rafforza la cooperazione italo-tedesca, siglato a Berlino dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal cancelliere Olaf Scholz. “Promuoveremo inoltre la cooperazione multilaterale con altri partner europei per lo sviluppo condiviso di progetti strategici di difesa europea a medio e lungo termine”, si legge nel testo, in cui viene anche specificata l’intenzione di “continuare la lunga e affidabile cooperazione industriale in materia di difesa su importanti progetti di armamento come Eurofighter, Eurodrone, Sottomarino U212A, NH-90, Meteor, Ags, Hydis e Vulcano". (Geb)