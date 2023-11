Speciale difesa: Italia-Germania, Piano d’azione, esplorare cooperazione difesa nel dominio terreste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Germania esploreranno potenziali futuri campi di cooperazione e implementazione di programmi rilevanti, soprattutto nel dominio terrestre. È quanto prevede il Piano d’azione, il documento che rafforza la cooperazione italo-tedesca, siglato a Berlino dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal cancelliere Olaf Scholz. Il testo fa specifico riferimento “al Sistema principale di combattimento terrestre (Main Ground Combat System - Mgcs), al Sistema di combattimento corazzato di fanteria (Armoured Infantry Combat System - Aics), alla futura artiglieria a lungo raggio, così come al combattimento collaborativo terrestre”, ma anche “domini come il Rotore di nuova generazione (Next Generation Rotorcraft - Ngrc) e altre iniziative di ala rotante (Rotary Wing), Hydis, nonché progetti Nato, ad esempio l’ampliamento del memorandum d’intesa sulla Difesa aerea modulare basata al suolo (Modular Ground Based Air Defence - Gbad), per includere un ampio spettro di sistemi e capacità europee, ridurre la frammentazione, promuovere l’intercambiabilità, aumentare l'interoperabilità tra le nostre forze armate e rafforzare l'industria europea della difesa”. “Non duplicheremo le tecnologie chiave di difesa già esistenti e di elevata qualità. Verranno identificati attori industriali di comprovata affidabilità ed efficacia per guidare e formare consorzi di appaltatori adeguati”, viene poi precisato nel testo. (Geb)