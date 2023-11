Sicurezza stradale: Bignami, calo vittime autostrade è dato importante ma ancora alto numero in zone urbane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo gennaio-giugno 2023 c'è un calo delle vittime, soprattutto nelle autostrade che è “sicuramente un dato importante che tuttavia trova un bilanciamento negativo nel fatto che nelle zone urbane o comunque maggiormente antropizzate, dove c'è una viabilità non protetta con i sistemi autostradali, si crea comunque una difficoltà che rende sicuramente importante il raggiungimento di una vision zero che è sottesa a tutti i rapporti e tutte le politiche di trasporto, ma che ancora implica un lavoro significativo”. Lo ha detto Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine della presentazione alla Camera del Rapporto Dekra sulla sicurezza stradale 2023 “Tecnologia e persona”. “Lavoreremo in questa direzione anche cercando di innovare le infrastrutture stesse in assistenza alle nuove forme di tecnologia che monteremo sulle auto”, ha aggiunto. (Rin)