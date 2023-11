Ue: Commissione, processo legislativo su pesticidi non ancora concluso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo istituzionale sul regolamento sui pesticidi non è ancora concluso, nonostante la bocciatura del Parlamento europeo nel corso della seduta plenaria di ieri. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Prendiamo atto del voto che si è svolto ieri al Parlamento europeo. Per il momento il processo legislativo non è concluso, perché il Consiglio ha ancora la possibilità di prendere posizione, se lo decide, e la Presidenza spagnola del Consiglio ha un ruolo da svolgere per vedere se il dossier andrà avanti o meno", ha affermato. "La Commissione per il momento sta valutando, e continuerà a monitorare, ciò che accade nel processo istituzionale", ha concluso Mamer. (Beb)