Migranti: D’Alema, dominati da paura, non ci invade nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro futuro è legato alle politiche di immigrazione e invece siamo dominati dalla paura di essere invasi, non ci invade nessuno”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Italianieuropei, Massimo D’Alema, in occasione del Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione organizzato a Roma da Coldiretti, e The European House – Ambrosetti. “Dovremmo spendere molti più soldi per integrare - aprendo più scuole ad esempio - piuttosto che respingere. Questa è la realtà, poi ci sono le ideologie”, ha aggiunto ricordando che “la popolazione in Italia diminuisce ogni anno. Negli ultimi 10 anni la popolazione è diminuita di 1,8 milioni di unità. Basta vedere le aree interne e le campagne, è impressionante”. (Rin)