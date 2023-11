Salario minimo: Mari (Avs), prosegue battaglia per difendere nostra proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre abbiamo già provveduto a presentare un emendamento alla manovra per introdurre il salario minimo, prosegue la nostra battaglia in commissione per difendere la proposta di legge. La destra la boicotta senza il coraggio di bocciarla: usa dunque armi scorrette svuotando il senso della nostra proposta con insolita codardia”. Lo afferma il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra in commissione Lavoro della Camera, Franco Mari.(Rin)