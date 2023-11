Consap: Meloni, ruolo di tutela e garanzia, rappresenta riferimento per italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ruolo di tutela e garanzia, quello di Consap, che assume ancor più importanza nell'attuale situazione economica, contraddistinta da un'inflazione che ha raggiunto livelli che avevamo dimenticato e tassi di interesse che hanno subito una serie di rialzi consecutivi da parte della Banca centrale europea, raggiungendo il livello più elevato da quando è in vigore l'euro. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato in occasione del convegno “30 anni di Consap” alla Camera. “Molti sono gli interventi gestiti da Consap, ognuno a suo modo importante perché risponde ad una specifica criticità o esigenza, rappresentando un riferimento per gli italiani”, ha sottolineato Meloni, che ha aggiunto: “La Consap è uno strumento del governo e che il governo intende valorizzare, anche in virtù delle sue funzioni e delle competenze acquisite negli anni, per dare ulteriori risposte ai cittadini e alle imprese. Buon lavoro e ancora auguri per questa ricorrenza”. (Rin)