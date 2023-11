© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo, da parte dell’Aula della Camera, con 155 sì, 97 no e 12 astenuti, al decreto recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Da registrare l’astensione di Alleanza verdi e sinistra, Italia viva ed Azione, mentre Partito democratico e Movimento cinque stelle hanno espresso un voto contrario. Il testo era stato già approvato dal Senato.(Rin)