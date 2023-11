Violenza donne: Licheri (M5s), scarpe rosse in Senato, segnale importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le scarpe rosse sono il simbolo della lotta alla violenza sulle donne, i maltrattamenti e i femminicidi. Sono contenta che, in seguito a una mia iniziativa, la presidenza abbia deciso di esporre in Senato, presso la sala Garibaldi, due scarpe rosse in ceramica". Lo afferma la senatrice M5s Sabrina Licheri. "Realizzate a mano da una ceramista della mia città, Assemini, che ha voluto donarle a palazzo Madama, rappresentano un segnale importante, ancor più in un momento come quello attuale, per mantenere alta l'attenzione su questo tema. Si avvicina il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, ma i numeri continuano ad essere tragici e i fatti di cronaca continuano a riempire le pagine dei quotidiani. Per questo non possiamo abbassare la guardia, la battaglia contro la violenza di genere va combattuta ogni giorno", conclude. (Rin)