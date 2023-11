Consap: Meloni, vogliamo potenziare fondo per studenti meritevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli interventi gestiti da Consap “penso al fondo per gli studenti meritevoli, nato per consentire a tutti di poter accedere all'istruzione universitaria e valorizzare il merito. Uno strumento che intendiamo rilanciare e potenziare, in primo luogo semplificandone le modalità di accesso e velocizzando le procedure”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato in occasione del convegno “30 anni di Consap” alla Camera. “È una misura di cui stiamo occupando, insieme a Consap e al ministero per lo Sport e i Giovani, e che confidiamo di poter varare quanto prima”, ha aggiunto. (Rin)