Legge Bilancio: Matera (Fd'I), nessuna rottura del 'patto', emendamento come presidente Comitato legislazione

- "In riferimento ad alcune notizie di stampa che mi vedrebbero, mio malgrado, responsabile della rottura del patto 'zero emendamenti' alla legge di Bilancio, tengo a precisare di non aver presentato alcun emendamento alla manovra. Quelli che sono stati depositati e che hanno indotto in errore più di qualche giornalista sono sì firmati da me ma in qualità di presidente del Comitato per la legislazione". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, presidente del Comitato per la legislazione. "Emendamenti concordati con gli altri componenti del Comitato e che hanno natura squisitamente tecnica e non politica. Peraltro, non è una novità che il Comitato presenti emendamenti ai provvedimenti all'esame del Parlamento visto che è già accaduto nel corso di questa legislatura. Quindi nessun emendamento a titolo personale anche perché è mia convinzione che questa manovra sia perfetta così come è, e che eventuali miglioramenti potranno essere apportati grazie al contributo del governo stesso o dei relatori", conclude.(Rin)