Imprese: 15 milioni dalla Regione Lazio per l'innovazione digitale delle Pmi, al via il bando

- Un bando da 15 milioni di euro per aumentare l'efficienza e la competitività delle micro, piccole e medie imprese del Lazio. Le domande possono essere presentate dalle 12:00 del 6 dicembre 2023 fino alle 18:00 del 23 gennaio 2024. Il bando è gestito completamente on-line da Lazio Innova tramite la piattaforma "GeCoWeb Plus" raggiungibile dai siti "lazioinnova.it" e "lazioeuropa.it". Ed è rintracciabile alla voce "Voucher digitalizzazione Pmi". L'avviso pubblico è stato presentato stamattina dalla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, nella nella sede della giunta regionale del Lazio. Obiettivo dell'inziativa è sostenere le imprese che intendono acquistare tecnologie digitali e servizi. La dotazione complessiva finanziata dal Fondo Europeo Fesr 2021-2027 è di 15 milioni di euro, di cui 5 milioni per le strategie territoriali, riservati alle Pmi che operano nei Comuni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e nei Municipi IV e X di Roma. L'intervento è destinato alle Pmi iscritte al Registro delle imprese italiano e che risultano attive, con una sede operativa nel Lazio, che può essere acquisita anche prima dell'erogazione del contributo. "La digitalizzazione - ha spiegato il presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini - è alla base di qualunque attività. Stiamo lavorando in sinergia con il Ministero delle imprese e del made in Italy e i bandi del prossimo anno saranno per l'industria 5.0, ovvero l'integrazione degli investimenti digitali con l'efficientamento energetico. Per efficientamento si intende quello della produzione e degli ambienti. Il ministero sta preparando dei bandi, noi li faremo a valere sul Fesr del prossimo anno". (segue) (Rer)