Imprese: 15 milioni dalla Regione Lazio per l'innovazione digitale delle Pmi, al via il bando (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il voucher è una misura di semplificazione massima per le imprese, il bando è semplicissimo e non ci sarà rendicontazione", ha spiegato Angelilli. "Il bando - ha aggiunto - mira all'obiettivo del valore aggiunto tecnologico dell'innovazione per le imprese e non alle scartoffie burocratiche che spesso diventano un motivo di inaccessibilità ai fondi europei. Il rimborso sarà presentato in maniera forfettaria, quello che conta è il progetto. Si rivolge alle Pmi e alle micro imprese ma anche alle cooperative che sono quelle che hanno più bisogno di digitalizzazione e innovazione. Attraverso i contributi del bando potranno investire in servizi tecnologici di innovazione, come piattaforme e-commerce e marketing, acquistare spazi di archiviazione virtuale o anche cybersecurity, importantissima sia per le imprese che per i consumatori". Inoltre, il bando vuole superare il principio del cosiddetto "click day". "Il click day spesso era il primo ostacolo, perché per vari motivi anche chi arrivava un secondo dopo era tagliato fuori. Il punto del click day è stato superato, come è stato fatto anche nel bando sulla digitalizzazione, perché motivo di grande polemica da parte delle imprese", ha chiarito Angelilli. (segue) (Rer)