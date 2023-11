Imprese: 15 milioni dalla Regione Lazio per l'innovazione digitale delle Pmi, al via il bando (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dettagli inerenti alle novità contenute nel bando, ai fini della rendicontazione delle spese, sono stati illustrati da Tiziana Petucci, Autorità di Gestione del Pr Fesr Lazio 2021-2027 e direttore regionale per lo Sviluppo Economico, Attività produttive e ricerca,. Petucci ha spiegato che grazie alla semplificazione delle procedure introdotta dalla Regione Lazio e approvate formalmente dalla Commissione europea, il rimborso sarà riconosciuto al raggiungimento del risultato anziché sulla spesa sostenuta. In pratica, le imprese saranno tenute a dimostrare di aver realizzato gli interventi previsti e riceveranno una somma a forfait predefinita per ciascun ambito di investimento. "Il ministero delle imprese e del made in Italy sta investendo molto nella digitalizzazione delle imprese", ha commentato Raffaele Spallone, dirigente divisione Digitalizzazione delle imprese del ministero. "Anche per il 2024-2025 prevediamo un'importante dotazione finanziaria. La digitalizzazione delle Pmi è un aspetto cruciale per rispondere alle sfide dalle transizioni digitali e green, solo investendo in innovazione e digitalizzazione le imprese sono realmente in grado di competere. E questa sinergia con le Regioni per integrare i fondi disponibili è fondamentale", ha concluso Spallone. (Rer)