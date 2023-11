Balneari: Centinaio (Lega), bene Cassazione su ricorso associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio di Stato non poteva ignorare le ragioni dei balneari quando ha emesso la sentenza che bloccava le proroghe delle concessioni. A dirlo non sono né i diretti interessati, né la Lega, ma una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che accoglie il ricorso della regione Abruzzo e di associazioni di categoria. La stessa sentenza ora impone all'organo di giustizia amministrativa di rivedere quella decisione, anche alla luce delle nuove norme approvate nel frattempo dal Parlamento". Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. "Noi abbiamo sempre sostenuto la necessità di coinvolgere i diretti interessati nelle decisioni che li riguardano, tanto da aver promosso un tavolo tecnico nazionale, anche con la rappresentanza delle Regioni e della categoria dei balneari", spiega il responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega. "E abbiamo anche detto che il Consiglio di Stato non poteva pretendere di decidere senza ascoltare tutte le argomentazioni in causa e, soprattutto, ignorando le norme approvate dal Parlamento, al quale esclusivamente spetta il compito di fare le leggi. La sentenza della Corte di Cassazione oggi ci dà ragione. Mi auguro che il prossimo pronunciamento del Consiglio di Stato tenga conto correttamente delle norme vigenti in Italia e di tutte le posizioni finalmente chiamate legittimamente a partecipare al dibattimento", conclude Centinaio. (Rin)