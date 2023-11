Consap: alla Camera convegno sui 30 anni, “casa e studio pilastri per futuro giovani”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi, 23 novembre 2023, presso l'aula dei Gruppi parlamentari alla Camera dei deputati il convegno "30 anni di Consap - Assicuriamo agli italiani un futuro migliore", in occasione del trentennale dell'azienda. Il convegno – riferisce una nota – si è aperto con un saluto istituzionale del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, che ha ricordato le origini di Consap, nata il primo ottobre del 1993, a seguito della privatizzazione dell'Ina, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, da cui ha ereditato i Fondi storici. La sua mission di Consap è quella di rendere un servizio alla collettività nel campo assicurativo, nel campo economico-finanziario e nel campo della tutela degli interessi di consumatori e utenti. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha inviato un messaggio sottolineando che Consap svolge un ruolo di garanzia che assume ancor più importanza nell'attuale situazione economica, contraddistinta da un'inflazione che ha raggiunto livelli che avevamo dimenticato e tassi di interesse che hanno subito una serie di rialzi consecutivi da parte della Banca centrale europea, raggiungendo il livello più elevato da quando è in vigore l'euro. Anche il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha voluto inviare un messaggio in cui ha ricordato che Consap è un'azienda totalmente partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze e che, pertanto, agisce come prolungamento del Servizio pubblico a vantaggio della collettività e delle categorie di cittadini bisognose di supporto. Ricollegandosi alla storia dell'azienda, l'intervento introduttivo del presidente Consap Sestino Giacomoni ha illustrato un dato significativo del Fondo per le Vittime della strada: negli ultimi 30 anni, sono stati pagati dal Fondo Strada oltre un milione di danneggiati per un totale di 9 miliardi di euro. Il presidente ha poi citato il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa e del Fondo per la sospensione dei mutui prima casa, entrambi strumenti di sostegno per le famiglie italiane e per i giovani, affermando che "La casa e lo studio sono i due pilastri su cui i giovani possono costruire il loro futuro", soprattutto in periodi particolarmente drammatici come gli anni che stiamo vivendo, caratterizzati da una pesante crisi economica, oltre che dalla pandemia. Proprio sullo studio, il presidente ha illustrato delle ipotesi di modifica del Fondo per il Credito ai Giovani, ovvero Fondo Studio. (segue) (Com)