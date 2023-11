Consap: alla Camera convegno sui 30 anni, “casa e studio pilastri per futuro giovani” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Fondo rappresenta, per i giovani, un'opportunità per accedere al credito bancario - ha dichiarato Giacomoni - così da affrontare autonomamente il percorso formativo e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro. Occorre ampliarne le finalità includendo, ad esempio, la possibilità di sostenere le spese per gli studi universitari e pagare l'affitto se sono fuori sede. Occorre pubblicizzarlo maggiormente e coinvolgere un numero più ampio di istituti di credito”. In rappresentanza del governo è poi intervenuto Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, che ha proposto un futuro di collaborazioni tra l'azienda, gli enti locali e le amministrazioni nell'ambito dei progetti relativi al Pnrr. A seguire, si è tenuta una tavola rotonda che ha visto intervenire il viceministro, Valentino Valentini, il sottosegretario Federico Freni e il vicepresidente vicario dell'Abi Gian Maria Gros-Pietro. A conclusione, l'intervento dell'Ad Vincenzo Sanasi d'Arpe, che legandosi ai recenti tragici avvenimenti di violenza sulle donne, ha proposto una modifica al Fondo per le vittime di mafia, estorsione, usura, reati intenzionali violenti e orfani per crimini domestici, anch'esso gestito da Consap. “Dalla sua istituzione a oggi per i ‘Reati intenzionali violenti’ sono state lavorate 719 pratiche e sono stati elargiti 17 milioni di euro. Mentre 1,6 milioni di euro sono stati elargiti per gli orfani di crimini domestici solamente dal 2020, anno della sua creazione. I numeri sono tristemente impressionanti”, ha dichiarato l'Ad, che ha aggiunto: “Inoltre, prendendo spunto dal tragico caso della donna australiana alla quale è stata negata la richiesta di risarcimento dopo aver subito violenza sessuale a Roma nel 2016, ritengo doveroso cambiare la legge vigente che attualmente non prevede indennizzi per i non residenti nell'Unione Europea è un atto in favore di tutte le vittime di reati intenzionali violenti”. Vincenzo Sanasi d'Arpe ha, inoltre, dichiarato che: “Attraverso la rigorosa gestione delle attività che le sono state affidate, Consap continua a dimostrare il suo ruolo di player globale per le Amministrazioni dello Stato, tant'è che è stata riconosciuta dall'Anac tra le 2.887 stazioni appaltanti del Paese. Inoltre, è stata qualificata tra le 483 Centrali di Committenza”. “Consap ha così valorizzato il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze mettendosi a disposizione della Pubblica Amministrazione che potrà pertanto disporre di un soggetto dotato delle necessarie competenze per lo svolgimento di gare d'appalto in qualsiasi ambito”, ha concluso. Nel saluto finale il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ricordato l'impegno internazionale di Consap che si sostanzia nell'ambito dei servizi assicurativi pubblici. Il Centro di informazione italiano e l'Organismo di indennizzo sono servizi di respiro internazionale nel campo dell'assicurazione Rc Auto. (Com)