Sardegna: Eduscopio, Pacinotti di Cagliari miglior liceo dell'Isola

- Il liceo Scientifico Pacinotti di Cagliari è stato riconosciuto come il miglior liceo in Sardegna per preparare gli studenti al successo all'università e nel mondo del lavoro. Questo riconoscimento è stato confermato nell'ultima edizione di Eduscopio, uno studio della Fondazione Agnelli che annualmente confronta le prestazioni degli ex studenti basandosi sulla media dei voti e dei crediti ottenuti nel primo anno di università. Nell'indice che tiene conto della media dei voti e dei crediti ottenuti, il Pacinotti ha ottenuto un punteggio superiore a 75, il più alto in assoluto. Al secondo posto si è classificato l'Euclide con un punteggio di 70, seguito dall'Alberti. Tra i licei Classici, il Dettori è risultato il primo con un punteggio complessivo di 66,9, seguito da Vittorio Emanuele, Motzo, Siotto, Don Bosco e Euclide. Per quanto riguarda gli indirizzi Scientifici con focus su Scienze applicate, l'Alberti si è posizionato al primo posto, seguito da Michelangelo, Brotzu (a Quartu) e Giua. Tra i licei a indirizzo Scienze umane, Economico sociale e linguistico, l'Eleonora D'Aborea ha ottenuto il punteggio più alto, variando da 55 a poco più di 47 a seconda dell'indirizzo scelto. (segue) (Rsc)