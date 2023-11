Olanda: Quartapelle (Pd), Salvini e Meloni pensassero ad usare bene Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece di festeggiare per la vittoria di Wilders, Salvini, Meloni&Co dovrebbero mettersi a lavorare seriamente per impiegare presto e bene gli aiuti europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Da oggi ci saranno ancora meno governi in Europa disponibili a tollerare ritardi e sciatterie dall'Italia". Lo scrive su X (ex Twitter) Lia Quartapelle, vicepresidente del Partito democratico della commissione Esteri di Montecitorio, commentando una foto di Wilders che tiene in mano un cartello con scritto "neanche un centesimo all'Italia". (Rin)