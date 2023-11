Fiumicino: AdR, inaugurato in aeroporto più grande parcheggio pubblico italiano per veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il percorso per rendere sempre più innovativi e sostenibili gli aeroporti romani. Un nuovo importante traguardo è stato aggiunto in questa direzione: da oggi al Leonardo da Vinci, il principale aeroporto nazionale, è disponibile il nuovo parcheggio "AdR e-move". Situato al primo piano del parcheggio multipiano Terminal B, "AdR e-move" è il primo e più grande parcheggio in Italia riservato esclusivamente ai veicoli elettrici ed ibridi plug-in, dispone di 74 stalli totali che raddoppieranno nel 2024. Le 37 colonnine da 22Kw sono in grado di ricaricare un’auto elettrica in 4-5 ore e una ibrida in 2 ore, tempistiche allineate alle abitudini di sosta dei clienti dei parcheggi multipiano. Il parcheggio è dotato di ingressi e uscite dedicati e permette al cliente di poter parcheggiare la propria auto ed effettuare una ricarica elettrica completa, oltre alla possibilità di associare il pagamento al pedaggio del parcheggio tramite il ticket di ingresso, la prenotazione on line e l’App easyParking scaricabile dagli store e già presente sulla principale piattaforma di e-roaming mondiale Hubject. (segue) (Com)