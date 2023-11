Sciopero: Salvini, non accetto 24 ore di blocco lunedì perché sarebbe il caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non accetto 24 ore di blocco del trasporto pubblico perché sarebbe il caos”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dell’ottavo Forum di Conftrasporto a Roma. “Se applicano il buon senso non intervengo, ma se pensano di fermare tutta I'Italia per 24 ore non lo permetterò e farò tutto quello che la legge mi permette di fare", ha affermato Salvini riferendosi allo sciopero proclamato per lunedì dai sindacati. (Res)