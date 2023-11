Medio Oriente: Crosetto, lavoriamo a ospedale da campo nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo cercando di organizzare un ospedale da campo su terra nella Striscia di Gaza, il che significa dover trovare un accordo con i palestinesi, gli israeliani e tutti gli altri attori coinvolti nella zona. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto a "SkyTg24". "Questo non per fare un campo italiano, ma per piantare un primo picchetto italiano, sperando che se ne aggiungano molti altri. Deve essere un'iniziativa di più nazioni possibili perché le conseguenze del conflitto sono spaventose", ha aggiunto Crosetto, ricordando che una nave militare e due voli dell'Aeronautica sono stati già inviati. (Res)