Salute: Pd, Parlamento impegna governo a gratuità farmaco chemioterapico ultima generazione

- "Il governo accelererà la procedura di rimborsabilità del farmaco chemioterapico di ultima generazione Enhertu anche per la cura della patologia HER2Low per donne con tumore metastatico del seno. Si tratta di un prodotto la cui efficacia è stata riscontrata ma che ad oggi è totalmente a carico delle pazienti. Questa patologia riguarda in Italia trentamila persone ed è necessario garantirne la gratuità per assicurare il diritto alla salute e dare speranza a migliaia di famiglie. L'approvazione dell'ordine del giorno all'unanimità su questo tema è un passo avanti significativo che necessita di una rapida attuazione e su cui vigileremo con attenzione". E' quanto dichiarano Simona Bonafè e Ilenia Malavasi, deputate del Partito democratico, sull'atto accolto oggi dall'Aula di Montecitorio sul decreto Proroghe.(Rin)