Sicurezza stradale: L. Fontana, attenzione Parlamento è particolarmente alta

- Quello della sicurezza stradale "è un tema di prioritaria importanza, in relazione al quale l’attenzione del Parlamento è particolarmente alta. Lo dimostra il recente avvio, nella IX commissione Trasporti della Camera dei deputati, dell’esame della proposta governativa di riforma del Codice della strada". E' quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione del rapporto Dekra sulla sicurezza stradale 2023 "Tecnologia e persone", presso la sala della Regina di Montecitorio. "Proprio nella Relazione illustrativa al disegno di legge si evidenzia come nel 2022 i livelli d’incidentalità nel nostro Paese siano rimasti elevati, con più di 160 mila incidenti, oltre 220 mila feriti e più di 3.100 morti - ha aggiunto la terza carica dello Stato -. Credo che molto possa e debba essere fatto per aumentare la sicurezza e prevenire gli incidenti, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie. Il loro continuo sviluppo e perfezionamento ci permette di avere accesso a strumenti sempre più sofisticati, in grado di evitare la maggior parte dei sinistri che quotidianamente si verificano sulle nostre strade. Sebbene le applicazioni tecnologiche rappresentino un valido supporto, è, tuttavia, importante essere altrettanto consapevoli dei limiti di tali sistemi. Al prezioso contributo della ricerca e dell’evoluzione tecnologica nel potenziamento della sicurezza stradale deve, infatti, necessariamente accompagnarsi un’azione costante di sensibilizzazione e di educazione al rispetto delle norme del Codice della strada". (segue) (Rin)