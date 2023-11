Imprese: da Banco BPM finanziamento da 25 milioni di euro a sostegno della flotta di SkyAlps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco BPM ha disposto un'operazione di finanziamento da 25 milioni di euro a favore di SkyAlps, compagnia aerea con base a Bolzano e controllata dal gruppo FRI-EL Green Power, con lo scopo di supportare i costi di acquisizione e messa in linea di 8 aeromobili turboelica Dash DHC-8-Q400 destinati a entrare nella flotta della Società. SkyAlps, nata nel 2020, è un'aerolinea regionale attiva su oltre 20 destinazioni tra stagione estiva e invernale che considera la sostenibilità un punto chiave della propria attività sin dal primo giorno. Al fine di ridurre al minimo la propria impronta ambientale e le emissioni, l'intera flotta di SkyAlps è composta da aerei regionali moderni, silenziosi e piccoli, i Dash DHC-8-Q400. Il Dash DHC-8-Q400 è infatti un aereo a turboelica altamente efficiente che trasporta fino a 76 passeggeri e può volare per brevi distanze quasi alla stessa velocità degli aerei turbojet, ma con minori consumi di carburante e quindi fino al 50 per cento in meno di emissioni, vantando maggiore silenziosità durante le fasi di decollo e atterraggio. L'operazione ha avuto come advisor legale lo studio Watson Farley Williams, guidato dall'Avv. Michele Autuori. "Cresce la domanda e con lei cresce anche SkyAlps. Grazie ai nuovi aerei che entreranno a far parte della nostra flotta, potremo espandere ulteriormente la rete di connessioni e offrire ancora più servizi ai nostri passeggeri. - spiega Josef Gostner, Amministratore Unico di SkyAlps - Siamo molto lieti di avere il supporto di un partner importante come Banco BPM, che crede nel progetto e condivide il nostro grande impegno per la sostenibilità, parte fondamentale del DNA del Gruppo FRI-EL Green Power e quindi di SkyAlps fin dal primo giorno." "Siamo orgogliosi di aver supportato il Gruppo FRI-EL in un'operazione che è mirata a promuovere la sostenibilità, incoraggiando buone pratiche ambientali volte alla concreta riduzione della CO2 prodotta dagli aeromobili. – dichiara Fabrizio Bernazzani, Responsabile Mercato Corporate Milano di Banco BPM – SkyAlps, infatti, si conferma come un operatore fortemente impegnato al miglioramento delle emissioni nel comparto dei voli di linea". (Com)