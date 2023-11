Ue: Tagliavanti (Camera commercio), Italia crede in consolidamento Europa, servono più politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- L’Europa “in mezzo a tante contraddizioni si va consolidando” e “secondo le statistiche l’Italia è uno dei Paesi che ci crede di più” ma “abbiamo bisogno di più politiche europee in vari settori”. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, in apertura dell'evento intitolato “L'Europa di domani” promosso da “Editoriale Domani” in corso ora alla Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di commercio di Roma. “Ci sono temi come quelli relativi alla pace e alla sicurezza che agitano le nostre società e l’economia e l’Italia non può essere lasciata sola ad affrontarli”, ha concluso. (Rer)