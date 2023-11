Medio Oriente: Crosetto, ruolo Qatar fondamentale per raggiungere accordo su pausa umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'accordo per la pausa umanitaria di quattro giorni a Gaza, il ruolo del Qatar è stato fondamentale in quanto si tratta del Paese con più facilità di dialogo con Hamas, e che si è subito reso disponibile ad attivare un dialogo poiché consapevole del rischio che questo scontro si allargasse e infiammasse una zona più ampia. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto a "SkyTg24". "Questa stessa consapevolezza l'hanno avuta l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, e altri Paesi come gli stessi Stati Uniti, che fin dall'inizio hanno dato importanza al fatto di non provocare un'escalation in questa zona. È stato fatto un lavoro congiunto, il cui punto di forza è stato l'impegno del Qatar, anche grazie alle relazioni tra il nostro Paese e l'emiro", ha aggiunto. (Res)