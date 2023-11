Ue: Gualtieri, stiamo riportando Roma in rete relazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- L'amministrazione comunale "sta riportando Roma" in una "rete di relazioni internazionali". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in apertura dell'evento intitolato “L'Europa di domani” promosso da “Editoriale Domani” in corso ora al Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma. "Con Parigi, ad esempio, Roma ha un gemellaggio esclusivo e c’è un rapporto di particolare rilievo. Abbiamo iniziato a fare progetti di scambio con Parigi: ad esempio il cinema italiano sulla Senna e quello francese sul Tevere. In generale però stiamo riportando Roma dentro una rete di relazioni internazionali che negli ultimi anni si erano indebolite”, ha concluso. (Rer)