Medio Oriente: commissione Esteri Senato approva risoluzione su aggressione Hamas

18 ottobre 2021

- "La commissione Affari esteri e Difesa del Senato ha appena votato all'unanimità una risoluzione recante per oggetto le conseguenze dell'aggressione di Hamas ad Israele del 7 ottobre 2023. Desidero ringraziare tutti i componenti della Commissione, e per loro tramite i gruppi parlamentari, per l'approccio responsabile con cui è stato discusso e approvato il documento, un segnale di unità e condivisione di intenti particolarmente apprezzabile in un frangente temporale che vede acuirsi le tensioni sul fronte internazionale". Lo rende noto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama. "Il testo della risoluzione - spiega Craxi - rilevato che l'organizzazione terroristica di Hamas non rappresenta in alcun modo la causa del popolo palestinese e le sue legittime aspirazioni, e che ha agito con una crudeltà senza precedenti rendendosi protagonista di un barbaro atto di aggressione contro lo Stato di Israele e i suoi cittadini, impegna il governo italiano a proseguire gli sforzi per offrire un contribuito fattivo ad ogni tentativo di avvio di misure di de-escalation della crisi in atto, sottolineando il diritto di Israele di difendere se stesso e il suo popolo in conformità con il diritto internazionale umanitario; a continuare a promuovere l'attuazione condivisa di pause umanitarie per consentire l'afflusso degli aiuti a Gaza, a beneficio della popolazione civile, evitando il rischio che di essi si approprino i sostenitori delle azioni terroristiche". Tra gli obiettivi prefissati, informa ancora Craxi, "vi è la richiesta al governo di continuare a vigilare e contrastare, in coordinamento con i partner internazionali, i flussi di finanziamenti, anche privati, diretti e indiretti, destinati al gruppo di Hamas e alle associazioni ad esso collaterali; di contribuire a livello internazionale al riavvio in tempi rapidi del confronto e del dialogo per la ricerca di una soluzione negoziale dell'irrisolto conflitto israelo-palestinese, fondata sulla pacifica coesistenza di due Stati nella regione, anche riprendendo e attualizzando i percorsi politici già esistenti, chiamando tutti gli attori regionali e internazionali coinvolti ad una precisa ed inequivocabile assunzione di responsabilità; a promuovere tutte le iniziative utili a contrastare le recrudescenze del sentimento di antisemitismo". (Rin)