Nato: Tajani, Cina, Russia e Iran vogliono porsi come alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo una situazione internazionale tra le più complesse e difficili degli ultimi decenni. Dall'Ucraina al Medio Oriente si rischia di avere una coalizione di cui fanno parte Cina, Russia e Iran che si vuole presentare come alternativa alla Nato, per spostare gli equilibri geopolitici utilizzando conflitti originariamente territoriali che poi non lo sono più”. Lo ha sottolineato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Forum internazionale dell’Agricoltura e dell’alimentazione organizzato a Rona da Coldiretti, e The European House – Ambrosetti. (Rin)