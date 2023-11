© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l'ambientalismo "non è una religione, noi ne abbiamo un'altra e non abbiamo bisogno di nuove religioni che arrivano dall'Europa. Abbiamo bisogno di una politica ambientale pragmatica”. Lo ha detto intervenendo al Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione organizzato a Rona da Coldiretti, e The European House – Ambrosetti. (Rin)