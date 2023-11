Veneto: assessore Sviluppo economico, necessario finanziare le Zls del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario finanziare" le Zone logistiche semplificate (Zls) del Nord Italia. Lo ha dichiarato Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico che ha portato alla commissione per lo Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, una proposta di emendamento al disegno di legge di Bilancio 2024 per estendere i benefici fiscali previsti dall'art. 52 alle Zone logistiche semplificate. "Per continuare ad essere il traino dell'economia nazionale ed europea il Veneto, insieme a Lombardia ed Emilia Romagna - ha dichiarato - hanno bisogno di un sostegno attraverso strumenti adeguati. Le Zone logistiche semplificate del Nord, nello specifico di quella veneta, sono uno di questi strumenti di sviluppo e di attrazione degli investimenti, che per diventare operative necessitano di specifici finanziamenti dello Stato come previsto per la Zes unica del Sud. Ho portato il problema all'attenzione della commissione Sviluppo economico della Conferenza Stato Regioni, che ha accolto in maniera unanime la mia proposta di emendamento alla finanziaria". La legge di Bilancio prevede la copertura solo per 'Zes unica del Mezzogiorno". "L'emendamento proposto da Marcato - spiega una nota - ha avuto lo scopo di estendere i benefici fiscali previsti nell'ambito dell'articolo 52 del disegno di legge di Bilancio 2024 anche alle zone logistiche speciali che possono essere istituite nelle regioni individuate dalla normativa europea come 'più sviluppate' che includano almeno un'area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (Ten-T)". Marcato ha poi concluso: "L'emendamento è stato approvato all'unanimità con il parere favorevole anche delle regioni del sud, segno che il problema che ho posto è stato compreso e condiviso da tutti. Ora la palla passa al Parlamento. Per questo ho inviato una specifica nota ai parlamentari veneti affinché si facciano carico di questo emendamento. È fondamentale che la Zls Porto di Venezia-Rodigino diventi operativa al più presto. Ne va del futuro e dello sviluppo di un territorio strategico ben oltre i confini del Veneto". (Rev)