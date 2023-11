Medio Oriente: Tajani, sempre fatto netta distinzione fra Hamas e popolo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo sempre fatto una netta distinzione tra Hamas e popolo palestinese”. Lo ha ribadito il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo nel corso del Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione organizzato a Rona da Coldiretti, e The European House – Ambrosetti. “Nessuno - ha aggiunto - può mettere in discussione il diritto di Israele ad esistere, dopo l'Olocausto non lo permetteremo mai. Allo stesso tempo vogliamo che il popolo palestinese viva in uno stato libero e non sotto lo scacco di Hamas, che usa la popolazione come scudo”. (Rin)