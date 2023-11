Argentina: Milei saluta Trump, un "esempio" per i difensori della libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Javier Milei, ha ringraziato l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per le congratulazioni ricevute al momento dell'elezione a presidente dell'Argentina. "Molte grazie, Presidente Donald Trump! La sua presidenza è stata un esempio per tutti coloro che difendono le idee della libertà e spero di conoscerla presto", ha scritto Milei in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Non dubiti che faremo l'Argentina grande un'altra volta", ha aggiunto il presidente eletto rimandando allo slogan "Make America Great Again" coniato dal leader repubblicano. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump aveva affermato che “tutto il mondo stava guardando”, e di essere “orgoglioso” di Milei, che si insedierà ufficialmente il 10 dicembre. “Cambierà il suo Paese per il meglio, e con lui l’Argentina tornerà ad essere grande”, ha aggiunto l’ex presidente Usa, (Abu)