Medio Oriente: ministro Qatar a “Cnn”, “previsto rilascio di almeno 10 ostaggi al giorno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato per gli Affari esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh al Khulaifi, ha dichiarato che nel “primo giorno della pausa umanitaria verranno rilasciati almeno dieci ostaggi". In un’intervista rilasciata all’emittente televisiva statunitense “Cnn” sul ruolo di mediazione svolto dal Qatar nei colloqui tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, Al Khulaifi ha detto: “Con entrambe le parti siamo riusciti a concordare rilasci sistematici, c'è un programma organizzato al quale dovranno attenersi". L’emittente Usa precisa che è previsto il rilascio di almeno dieci ostaggi al giorno e che le liste con i nomi degli ostaggi israeliani verranno pubblicate giorno per giorno. Allo stato attuale, tuttavia, l’accordo non è ancora entrato in vigore. Per quanto riguarda le preoccupazioni sul flusso di aiuti umanitari a Gaza durante la pausa, Al Khulaifi ha dichiarato che “oltre al rilascio degli ostaggi l'accordo prevede anche la fornitura di aiuti umanitari e dell'assistenza necessaria”. Il ministro di Stato fa sapere inoltre che gli sforzi del Qatar continueranno anche dopo il cessate il fuoco: "Intendiamo mantenere il dialogo con entrambe le parti per allentare l'escalation anche in futuro. Il nostro scopo è quello di lavorare per un obiettivo più sostanziale e duraturo".(Res)