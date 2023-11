Lombardia: Carra e Piloni (Pd), ascoltare Coldiretti e Assofloro, porteremo la discussione in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo astenuti dalla votazione di questo provvedimento, prendendo atto delle valutazioni dell'ufficio legislativo e legale della Regione Lombardia e delle segnalazioni, importanti, dei corpi intermedi rappresentati da Coldiretti e Assofloro, che chiedono di sospenderne l'iter". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Pd Marco Carra e Matteo Piloni, che ieri si sono astenuti ieri dalla votazione del provvedimento in discussione in commissione Agricoltura, in merito alle modifiche della legge regionale del 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" che prevede la modifica dell'elenco delle attività commerciali esercitabili dagli imprenditori agricoli florovivaisti. Il Servizio legislativo "dice non è possibile formulare una valutazione certa sulla compatibilità del progetto di legge regionale con la normativa nazionale. Addirittura il giudice amministrativo ha già precedentemente espresso un giudizio negativo sulla possibilità di commercializzare prodotti non chiaramente riconducibili all'attività agricola. Inoltre, sia Assofloro che Coldiretti hanno chiesto di sospendere l'iter di questo provvedimento alla luce dell'avvio di un analogo percorso legislativi nazionale. Per noi queste valutazioni sono di buon senso ed insieme a quelle ancor più severe del Servizio Legislativo ci hanno portato ad un voto di astensione. Porteremo le nostre valutazioni in Aula, e in quella sede entreremo nel merito del dibattito", concludono i due consiglieri.(Com)