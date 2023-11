Ucraina: Zelensky, nel 2024 dobbiamo cacciare la Russia dai nostri cieli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2024 deve diventare l'anno in cui l'Ucraina caccerà la Russia dai propri cieli. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio pubblicato su X. Il capo dello Stato ha elencato cinque ragioni per cui il rafforzamento della difesa aerea ucraina è il miglior investimento strategico per la sicurezza dello Stato. "Prima di tutto, ogni sistema di difesa aerea e ogni missile fornito all'Ucraina salva vite", ha sottolineato il presidente. Inoltre, Zelensky ha aggiunto che le città protette dagli attacchi missilistici potranno accogliere più cittadini ucraini che sono fuggiti all'estero. Ciò darà una spinta significativa all'economia ucraina, aiuterà a ridurre il deficit di bilancio e, di conseguenza, la necessità di aiuti finanziari internazionali. La difesa aerea dell'Ucraina serve anche per proteggere il traffico nel Mar Nero, che a sua volta garantisce una maggiore stabilità. "Ciò ci consentirà di consegnare centinaia di migliaia di tonnellate di cibo in più attraverso un corridoio di esportazione marittimo più sicuro e di contrastare la crisi alimentare globale", ha proseguito Zelensky. (segue) (Kiu)