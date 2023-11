Ucraina: Zelensky, nel 2024 dobbiamo cacciare la Russia dai nostri cieli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader ucraino ha aggiunto poi che ogni sistema di difesa aerea aggiuntivo aiuta a risparmiare risorse che altrimenti sarebbero necessarie per ricostruire infrastrutture critiche distrutte. Infine, il presidente ha evidenziato che la difesa aerea rafforzata non permetterà alla Russia di "terrorizzare l'Ucraina con missili e droni", il che avvicinerà la vittoria. "Dal 2022, l'Ucraina ha liberato più della metà della terra occupata dalla Russia. Nel 2023, l'Ucraina ha espulso la flotta russa dalla maggior parte del Mar Nero. Il 2024 dovrebbe essere l'anno in cui l'Ucraina farà cadere la Russia dai cieli ucraini", ha concluso il capo dello Stato. (Kiu)