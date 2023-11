Diplomazia: Tajani, possiamo tornare protagonisti come ai tempi Andreotti, Craxi e Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “Questa crisi può essere portatrice di risultati positivi, e sulla politica estera possiamo tornare ad essere come eravamo negli anni passati con Andreotti, Craxi e Berlusconi, senza di loro a volte c'è stato il buio, ma noi possiamo far sì che questo Paese torni protagonista come ai tempi di questi tre grandi della politica". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo nel corso del Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione organizzato a Rona da Coldiretti, e The European House – Ambrosetti. (Rin)