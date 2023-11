Conti pubblici: Fitto, rientro debito possibile solo con miglioramento qualità spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rientro del debito pubblico “lo si può fare solo migliorando la qualità della spesa, utilizzando al meglio le risorse disponibili”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in occasione del convegno “30 anni di Consap” alla Camera. “È evidente che per un Paese con un debito pubblico così rilevante, diventa fondamentale rendere strutturali le scelte e individuare soluzioni per migliorare la qualità della spesa pubblica”, ha aggiunto. “Lo sforzo di superare la logica del bonus è obbligatorio”, ha precisato Fitto. (Rin)