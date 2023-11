Agroalimentare: Prandini, nel 2030 arriveremo a 100 miliardi valore esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo convinti che da qui al 2030 potremo raggiungere un risultato eccezionale per quanto riguarda il valore delle esportazioni, superiore ai 100 miliardi”. Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, intervenendo nel corso del Forum internazionale dell’Agricoltura e dell’alimentazione organizzato a Rona da Coldiretti, e The European House – Ambrosetti. “Sicuramente - ha aggiunto - è un momento critico ma per fortuna l’agricoltura e l’agroalimentare sono un caposaldo dell’economia italiana, che cresce. Stiamo parlando di 4 milioni di occupati nell’intera filiera e un valore di 600 miliardi per tutta la filiera, quindi +15 miliardi rispetto all’anno scorso, +8 per cento il valore delle esportazioni, con alcuni Paesi che crescono in modo significativo”, per esempio “+14 per cento le esportazioni in Francia, +11 per cento in Germania, +11 per cento nel Regno Unito”. (Rin)