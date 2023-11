Roma: estorsione aggravata e continuata a titolare minimarket 78enne, arrestato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo l'intervento di un avventore ha evitato che l'aggressione degenerasse. Anche in questa occasione, il titolare del negozio si è visto costretto a cedere alla richiesta dell'uomo e a consegnargli 40 euro. Infine, lo scorso 16 novembre, l'estorsore è arrivato anche a transitare davanti al locale, a mimare davanti alla vittima e alla sua compagna il gesto del taglio della gola, per poi entrare e chiedere la somma di 30 euro, strappandola dalle mani del titolare. Uscendo dal negozio gli ha detto, poi, di stare zitto, con il tipico gesto dell'indice sulla bocca. I poliziotti del Commissariato Colombo, quindi, a seguito della denuncia sporta dalla vittima, hanno predisposto un mirato servizio di osservazione e controllo nei pressi dell'attività commerciale. Gli investigatori sono così riusciti a notare il 50enne attendere l'arrivo del titolare sull'uscio del negozio, a constatare l'estorsione. L'uomo pertanto è stato immediatamente bloccato. Dopo la convalida dell'arresto per estorsione richiesta dalla Procura della Repubblica di Roma, il Gip ha disposto per l'uomo la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. (Rer)