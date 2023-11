Russia: arrestato uomo accusato di organizzare sabotaggio in ufficio di leva a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine russe hanno arrestato un uomo con l’accusa di organizzare un sabotaggio in un ufficio di leva a Mosca. Lo ha riferito l'ufficio stampa del dipartimento locale del Comitato investigativo russo. "Secondo le indagini, nel novembre 2023, un uomo nato nel 2001, mentre si trovava vicino al commissariato di leva situato in via Dmitrij Uljanov a Mosca, ha effettuato una ricognizione dell'area al fine di commettere atti socialmente pericolosi", ha reso noto l'ufficio stampa. Il Comitato investigativo ha aggiunto che nel periodo da aprile 2022 a novembre 2023 l'arrestato ha studiato i modi di commettere atti terroristici, nonché le regole per il trattamento di armi e le modalità di produzione di bombe Molotov e altri esplosivi. (Rum)