Germania: Intesa Sanpaolo promuove Zes e Zls per sostenere sistema portuale italiano e commercio internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il supporto del primo gruppo bancario italiano al sistema della portualità italiana prevede anche: Advisory specializzata per supportare le imprese nell’accesso a bandi nazionali e internazionali; prodotti e servizi a supporto degli accordi strategici di filiera con le principali filiere logistiche del territorio anche attraverso il “Programma Sviluppo filiere”; attività di promozione sul territorio, attraverso l’organizzazione - con principali imprese logistiche e autorità portuali - di eventi fisici e virtuali per ingaggiare imprese/investitori e sensibilizzare la clientela alle opportunità disponibili, anche grazie alla collaborazione con Srm - Centro Studi collegato a Intesa Sanpaolo specializzato in trasporti marittimi e logistica; accordi di collaborazione sia con tutti i commissari delle attuali Zes del Mezzogiorno sia con le Zls del Centro Nord e le principali autorità portuali, con la finalità di favorire lo sviluppo dei territori. La missione, realizzata con il supporto della filiale di Francoforte della Divisione Imi Corporate and Investment Banking di Intesa Sanpaolo e in collaborazione con Visa, è nata grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Germania, Ice – Agenzia per l’attrazione degli investimenti, Srm – Centro Studi collegato a Intesa Sanpaolo, e Confindustria. Nella House of Logistics and Mobility di Francoforte i rappresentanti delle Zes, delle Autorità di sistema portuale, degli spedizionieri, degli operatori logistici e numerose imprese tedesche hanno dato vita al primo confronto estero sull’istituzione della Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno, che dal primo gennaio 2024 sostituirà le attuali otto Zes e sarà affidata a una cabina di regia governativa. Ben 25 aziende tedesche di varisettori presenti all’incontro hanno manifestato interesse verso ilsistema portuale e logistico italiano. (segue) (Com)