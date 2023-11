Germania: Intesa Sanpaolo promuove Zes e Zls per sostenere sistema portuale italiano e commercio internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Roscio, Executive Director Sales and Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Il nostro gruppo sostiene fattivamente lo sviluppo dell’economia marittima e del sistema portuale italiano attraverso la valorizzazione della Zes meridionale e delle Zls del Centro Nord, un obiettivo annunciato lo scorso anno che ha già visto oltre 5 miliardi di finanziamenti diretti e indiretti a sostegno di investimenti dedicati. La missione in Germania ha congiunto l’impegno di diverse strutture di Intesa Sanpaolo alla partecipazione dei rappresentanti delle autorità portuali e dei commissari delle attuali Zes e ha visto la presenza di venticinque imprese tedesche, sensibili ai vantaggi fiscali ed amministrativi previsti ed interessate ad investire nel nostro Paese per sviluppare il proprio business, puntando su un sistema infrastrutturale di filiera che risponde al contesto geopolitico ed allo spostamento di rotte marittime ed interscambi commerciali verso il Mediterraneo”. Vito Grassi, vice presidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale di Confindustria, ha aggiunto: “Le Zes rappresentano un tassello importante nella strategia di politica industriale del Paese e soprattutto del Mezzogiorno. Sono strumenti unici e innovativi per il loro approccio integrato, in grado di unire interventi di contesto ad azioni specifiche, per un intervento a 360 gradi sul sistema produttivo. Costituiscono inoltre una leva fondamentale per l’attrazione degli investimenti. Per questo Confindustria ha creduto nelle Zes sin dalle prime battute. La Zes Unica è un progetto ambizioso che, riecheggiando alcuni elementi della stagione dell’intervento straordinario, intende andare oltre la riperimetrazione delle aree e muovere verso una prospettiva strategica rinnovata e, auspichiamo, caratterizzata una più solida connotazione produttiva, anche con riferimento a settori strategici, come quello dell’Economia del Mare, e a obiettivi di politica industriale territoriali. Per passare dall’annuncio alla realtà ed evitare che il nuovo modello blocchi i processi già in corso, serviranno lucidità politica, celerità attuativa, risorse adeguate e capacità amministrativa. Come già fatto in questi anni, Confindustria non farà mancare il proprio supporto e il contributo in termini di idee e proposte”. (segue) (Com)