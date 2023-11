Germania: Intesa Sanpaolo promuove Zes e Zls per sostenere sistema portuale italiano e commercio internazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo stime di Srm – Centro Studi collegato a Intesa Sanpaolo, nelle Free Zone a regime si può ottenere un incremento dell’export del territorio fino al 4 per cento e un aumento del traffico dei container fino a raggiungere l’8,4 per cento. Anche il Pnrr punta sulle Zes assegnando 630 milioni di euro a progetti logistico-portuali e di connessione ferroviaria/stradale per consolidare i collegamenti tra i porti e le aree produttive, con l’obiettivo di assicurare un adeguato sviluppo delle connessioni con la rete nazionale dei trasporti e in particolare con le reti Trans Europee (Ten-T). Ad oggi le Zes hanno favorito, attraverso le autorizzazioni uniche, lo sviluppo di oltre 160 investimenti industriali e logistici nelle regioni meridionali. Il Piano ha inoltre stanziato 9,2 miliardi di euro per lo sviluppo delle infrastrutture portuali, con particolare riferimento a digitalizzazione e sostenibilità, a cui è agganciata la competitività del nostro Paese nel Mediterraneo, un mare che intercetta il 20 per cento del flusso mondiale di merci e gestisce il 30 per cento del traffico energetico. (Com)