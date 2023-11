Congo-Kinshasa: esercito vieta ai suoi militari ogni contatto con gruppo ribelle ruandese di etnia hutu Fdlr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito della Repubblica democratica del Congo ha promesso di “arrestare e punire” tutti i militari che sono in contatto con le Forze democratiche di liberazione del Ruanda (Fdlr), milizie formate prevalentemente da combattenti di etnia hutu fuggiti dal Ruanda dopo il genocidio del 1994 e con cui l’esercito congolese è accusato di collaborare nella lotta contro i ribelli del Movimento 23 marzo (M23), di etnia tutsi. "Chiunque contravvenga a queste istruzioni sarà messo agli arresti e subirà il rigore della legge", ha dichiarato il portavoce dell’esercito congolese Sylvain Ekenge, aggiungendo che ci sarà "tolleranza zero" con i trasgressori. La dichiarazione si inserisce nei combattimenti in corso da tempo nell’est della Rdc fra l’esercito e le truppe alleate (per molti le stesse Fdlr) e le milizie dell’M23, che dal 2017 si sono riformate e hanno ripreso ad effettuare sanguinosi attacchi contro civili e militari. L’offensiva dell’M23 ha provocato lo sfollamento di migliaia di persone dall’est congolese e inasprito i già faticosi rapporti con il Ruanda. (Res)