Africa: oggi il vertice della comunità orientale Eac, atteso l'ingresso della Somalia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro di Arusha avrà un sapore particolare dopo la visita di lavoro effettuata il 19 e 20 novembre in Ruanda e in Rdc dalla direttrice della comunità d'intelligence statunitense Avril Haines, accompagnata dalla vice segretaria di Stato per gli Affari africani, Molly Phee, e dal direttore del dipartimento per l'Africa presso il Consiglio di sicurezza nazionale, Judd Devermont. La delegazione ha tenuto incontri con entrambi i capi di Stato, che con il capo dell'intelligence statunitense si sono impegnati ad adottare misure concrete per ridurre le attuali tensioni, affrontando le rispettive preoccupazioni di sicurezza. Queste azioni si ispirano agli accordi precedentemente conclusi, sviluppati con il sostegno dei Paesi vicini nel quadro dei processi di Luanda e Nairobi. Il governo degli Stati Uniti ha accolto con favore questo impegno e ha espresso l’intenzione di monitorare da vicino le misure adottate dalla Rdc e dal Ruanda per allentare le tensioni. Ha inoltre espresso la volontà di sostenere gli sforzi diplomatici e di intelligence tra i due paesi al fine di promuovere la sicurezza e la prosperità delle popolazioni congolesi e ruandesi. All'inizio di novembre Kagame ha avuto una telefonata con il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken, nella quale hanno discusso del deterioramento della situazione della sicurezza nella parte orientale della Rdc e della necessità di allentare le ostilità oltre che di una risoluzione politica della situazione. (Res)